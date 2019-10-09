На митинг в столице Эквадора собираются демонстранты со всей страны

На антиправительственный митинг в столицу Эквадора Кито из разных частей страны направляются тысячи людей, сообщает Associated Press. Среди едущих в Кито — представители коренных народов страны, которые, как напоминает агентство, сыграли значительную роль в отстранении от власти в 2005 году бывшего президента страны Лусио Гутьерреса.

Массовые протесты, переросшие в некоторых городах страны в беспорядки, начались после того, как в начале октября президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин. После подписания указа цены на них выросли более чем на 120%. Тогда же работники сферы транспорта объявили забастовку по всей стране, а манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали. Власти страны ввели режим чрезвычайного положения, число задержанных перевалило за 500. В ночь на 8 октября господин Морено объявил о том, что правительство столкнулось с угрозами безопасности в столице и перенес штаб-квартиру кабинета министров в крупнейший в стране город Гуаякиль.