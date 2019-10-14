Воронеж готовится к зиме

Мэр Воронежа Вадим Кстенин провел рабочий объезд учреждений, ответственных за уборку города зимой. Главе города представили карту уборки дорог и тротуаров, показали обновленных парк спецтехники, доложили о формировании запасов пескосмеси. Ожидается, что в этом году воронежцы заметят качественное улучшение обслуживания дорог и тротуаров во время снегопадов.

В ходе рабочего объезда мэр в частности посетил «КБУ Коминтерновского района». Ему доложили, что на балансе комбината 73 единицы спецтехники, трудятся в нём более 300 человек. Главе города представили карты уборки дорог и тротуаров в Коминтерновском районе: четыре маршрута для уборки улично-дорожной сети и шесть маршрутов для очистки тротуаров.

Также Вадим Кстенин осмотрел новую технику для уборки тротуаров, посетил склады с запчастями и расходными материалами, теплые боксы для текущего и капитального ремонта. «Техника работает в агрессивной среде, поэтому раз в несколько лет проводим кузовные работы: зачищаем, варим, красим. Заодно и смотрим двигатели, ходовую часть»,– рассказал директор КБУ Дмитрий Сосов.

«На этот год у нас 330 единиц снегоуборочной техники в строю, мы больше 300 млн потратили на дополнительное укомплектование комбинатов благоустройства. В каждом районе разработаны маршруты, по которым будут работать люди и техника зимой. Песко-соляная смесь заготовлена практически полностью. Надеюсь, что зима пройдёт штатно и – самое главное – воронежцы заметят качественное улучшение уборки города, в первую очередь, на тротуарах», – подчеркнул Вадим Кстенин.

Еще в январе текущего года мэр заявлял, что комбинаты справляются с уборкой магистральной улично-дорожной сети, но остается неудовлетворенность очисткой тротуаров. Он поручил первому вице-мэру по городскому хозяйству Сергею Петрину к зимнему периоду увеличить количество работников ручной уборки и мини-техники. В ходе рабочего объезда проверялось исполнение этих поручений.