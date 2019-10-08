«Европейская медиагруппа» не берет на себя вину за распространение недостоверной рекламы Delivery Club

В «Европейской медиагруппе» (ЕМГ), рекламную службу которой «Медиа плюс» УФАС по Татарстану подозревает в распространении недостоверной рекламы сервиса доставки еды Delivery Club, считают, что ответственность лежит исключительно на рекламодателе - ООО «Деливери клаб».

«Медиа плюс» «не несет ответственности за соблюдение норм рекламного закона, отнесенных к сфере ответственности рекламодателя», сказал «Ъ-Казань» директор юридического департамента ЕМГ Дмитрий Григорьев

Как писал «Ъ-Казань», УФАС посчитало рекламу на радиостанции «Европа плюс Казань» с фразой «Деливери Клаб, доставка еды №1 в России» недостоверной. Ведомство отмечает, что вопреки законодательству, слова «номер один» здесь употреблены без «указания конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение».

УФАС по Татарстану возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 3 статьи 5 закона «О рекламе» в отношении ООО «Деливери клаб» и АО «Медиа плюс», которое заключило договор на распространение рекламы с ООО «Румедиа Казань» (владеет радиочастотой, на которой в Казани вещает «Европа плюс»). Им грозят штрафы 100–500 тыс. руб.

Александр Шакиров, "Ъ-Казань"