Дорожный ремонт ограничит движение на Вантовом мосту

В понедельник, 23 сентября, на Большом Обуховском (Вантовом) мосту в Петербурге начинается ремонт деформационных швов. В связи с проведением работ на переправе временно ограничивается движение на внутреннем кольце КАД.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 23 сентября до 24 октября полностью перекроют переходно-скоростную, первую и вторую полосы. Далее, с 25 октября до 26 ноября для автомобилистов будут недоступны также третья и четвертая полосы. На рабочих полосах при этом скорость движения будет ограничена 50 км/ч.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за дорожных работ в Красногвардейском районе Петербурга на срок до 15 октября вводятся ограничения движения по Колтушскому путепроводу, где будут менять асфальтобетонное покрытие.