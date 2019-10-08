В III квартале года застройщики Петербурга и Ленобласти реализовали 1 млн кв. м жилья

За период с июля по сентябрь текущего года застройщики Петербурга и Ленинградской области реализовали 1 млн кв. м жилья, что на 100 тыс. кв. м меньше, чем было в прошлом квартале, следует из сообщения консалтингового центра «Петербургская недвижимость». Всего с начала года в Петербурге и пригородах покупатели приобрели 3,2 млн кв. м жилья, что на 300 тыс. кв м ниже показателя за аналогичный период прошлого года, который аналитики называют ажиотажным.

По словам руководителя консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольги Трошевой, проданный миллион квадратных метров строящегося жилья можно назвать традиционным, а подобный объем спроса — нормой, если не принимать во внимание ажиотажные годы.

«В прошлом году из-за ожидания покупателями роста цен в связи с переходом застройщиков на эскроу и из-за реального увеличения стоимости жилья спрос был ажиотажным»,— подчеркивает эксперт.

По ее словам, в третьем квартале текущего года на рынок было выведено 26 объектов: девять новых жилых комплексов и следующие очереди в строящихся проектах. «Дело в том, существенная часть стартов уже прошла во втором полугодии 2018 года – первом полугодии 2019 года»,— добавляет госпожа Трошева. При этом, как отмечает эксперт, в Ленинградской области появился в продаже только один новый жилой комплекс.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что средняя цена квадратного метра в масс-маркете по итогам третьего квартала 2019 года в Петербурге возросла на 1,4%, в Ленобласти — на 0,7%. Если рассматривать девятимесячный период, то стоимость на данных территориях увеличилась на 5,8% и на 5,9% соответственно, составив 110,5 тыс. руб. за кв. метр в масс-маркете в Петербурге и 74,1 тыс. руб. за кв. м в пригородах.

По прогнозам Ольги Трошевой, объем спроса по итогам года составит более 4 млн кв. м, при этом средние цены на объекты масс-маркета увеличатся на 8%.

Мария Кузнецова