В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан

В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса». Россия — четвертая страна в мире, в которой начнутся официальные продажи смартфона после собственно Китая, Испании и Германии.

Новое устройство оснащено процессором MediaTek Helio G90T, фронтальной камерой 20 Мп и основной четырехмодульной с разрешением 64 Мп. Преимуществами смартфона в компании называют систему охлаждения LiquidCool, впервые появившуюся в линейке Redmi, и полноэкранный дисплей диагональю 6,53 дюйма, который покрывает 91,4% фронтальной поверхности смартфона. Продажи гаджета начнутся 17 октября. Цены, в зависимости от объема памяти будут колебаться от 17 990 до 19 990 руб.

Кроме нового смартфона, компания объявила о начале продаж нескольких предметов своей экосистемы, включая новое беспроводное зарядное устройство Mi Wireless Power Bank, фен Mi Ionic Hair Dryer и чемодан Mi Metal Carry-On Luggage 20", выполненный, как сообщила компания, из «аэрокосмического» сплава алюминия и магния.

Комментируя для “Ъ” все более активное продвижение в России товаров, не имеющих прямого отношения к телекоммуникациям и даже IoT, Вадим Меркулов, директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс», отметил, что это отражение стратегии Xiaomi по созданию своей экосистемы. «Формируя вокруг потребителя полную экосистему, компания представляет новые продуктовые линейки, а также расширяет производственные возможности для следующего распространения в IoT. Для некоторых направлений нужно собирать данные, что можно делать через простые устройства, а впоследствии применять дата-аналитику для разработки универсальных решений в сфере IoT. Считаю, что Xiaomi двигается именно в этом направлении»,— заявил господин Меркулов.

Компания Xiaomi была создана в 2010 году и по итогам второго квартала 2019 года, по данным Counterpoint, занимала четвертое место на мировом рынке смартфонов с долей в 9%. В июле 2019 года компания впервые попала в список 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune.

Андрей Келекеев