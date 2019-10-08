Дело о гибели 12-летней девочки под Новороссийском передано в центральный комитет СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело по факту гибели маленькой девочки, произошедшей в 2015 году. До настоящего времени дело находилось в производстве СК РФ по Краснодарскому краю. Как сообщила официальный представитель федерального ведомства Светлана Петренко, передача дела произошла вследствие озвученной в эфире федерального телеканала критики в адрес органов следствия по факту данного расследования. Родственники погибшей якобы озвучили возможные ошибки, допущенные при проведении экспертизы и в ходе следственных действий.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 105 УК РФ, и ч. 2 ст. 126 УК РФ. По данным следствия, днем 29 июня 2015 года, пока дома не было родственников, 12-летняя девочка ушла в неизвестном направлении и не вернулась. Утром 30 июня ее тело нашли в русле реки Адагум станицы Нижнебаканской недалеко от Новороссийска.

В настоящее время, по информации СК РФ, по уголовному делу проводятся психологические экспертизы, а также амбулаторная комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза в отношении свидетелей. Из материалов уголовного дела выделены в отдельное производство некие материалы и организована доследственная проверка о возможной фальсификации доказательств. Действия эксперта также проверяются.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, господин Бастрыкин сегодня, 8 октября, возбудил уголовное дело в отношении судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева, который подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Дмитрий Михеенко