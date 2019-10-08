Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в ведомстве, с декабря 2018 года по февраль 2019-го господин Стародубцев с сыном Александром, а также Геннадием Еременко требовал от предпринимателя 64 млн руб. Деньги якобы планировалось передать в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда. За это обещалось принять решение по административному делу, в котором бизнесмен представлял интересы собственников спорных земельных участков.

«В феврале 2019 года при передаче судье Стародубцеву по месту его жительства денежных средств в размере 100 тысяч рублей и муляжа денежных купюр на сумму 29,9 млн рублей преступные действия судьи и его соучастников были пресечены сотрудниками ФСБ России», - рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В настоящее время Владимир Стародубцев задержан. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уточняется, что уголовное дело в отношении Александра Стародубцева и Геннадия Еременко было возбуждено ранее. Его расследование продолжается.

Ранее “Ъ-Кубань” писал о том, что Краснодарский краевой суд рассматривает иск об оспаривании сделки по продаже земельного участка площадью 4 га в районе Высокого берега в Анапе. В 2015 году его приобрел житель Краснодарского края, а в 2018 году узнал, что пока находился за пределами региона, его землю подставное лицо продало другому человеку. Анапский городской суд в первой инстанции, опираясь на предоставленные доказательства, признал сделку с подставным лицом незаконной и постановил вернуть собственность законному владельцу. Однако затем Анапский районный суд по встречному иску другого лица признал его право собственности на ту же землю. Теперь представители изначального владельца земли пытаются в вышестоящих судебных инстанциях отстоять свое право собственности на участок, а следственные органы расследуют уголовное дело по факту особо крупного мошенничества.

Дмитрий Михеенко