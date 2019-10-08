Александру Усику ищут запасного

Одно из самых ожидаемых событий года в профессиональном боксе, первый поединок в супертяжелой категории для бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) украинца Александра Усика оказался под угрозой срыва. Голландец Тайрон Спонг, с которым Усик должен был драться в эти выходные в Чикаго, провалил допинг-тест и был отстранен от участия в матче. Впрочем, промоутерская компания Matchroom Boxing, основной организатор матча, дала понять, что все-таки не намерена срывать шоу и в экстренном порядке выберет его главной звезде нового оппонента из «резервного листа». Первыми объявили о готовности заменить Спонга представители российского ветерана Александра Устинова, который несколько лет назад входил в число соискателей чемпионского титула, но в последнее время котируется невысоко. Однако его выступление в поединке все же выглядит маловероятным.

О том, что Александр Устинов может принять участие в бою против Александра Усика, “Ъ” сообщил промоутер российского боксера Владимир Хрюнов. По его словам, ему позвонил представитель промоутерской компании Matchroom Boxing, основного организатора шоу в Чикаго, с предложением рассмотреть возможность подписания контракта на выступление в поединке. Промоутер дал понять, что намерен ответить согласием и провести в ближайшее время переговоры, несмотря на то, что бой состоится уже в ближайшую субботу. Он объяснил, что Александр Устинов находится в хорошей форме, поскольку и так готовился к бою в США с нигерийским супертяжем Эфе Аджагбой, боксером примерно тех же габаритов, что и Усик, и, принимая во внимание ценность предложения, «с радостью откажется» от этого матча.

Речь действительно идет о чрезвычайно заметном событии.

В суперзвезду с колоссальным коммерческим потенциалом Александра Усика превратил прошлый год и победа в масштабном проекте World Boxing Super Series с участием всех сильнейших представителей первого тяжелого веса.

В финале Усик выиграл у россиянина Мурата Гассиева, собрав у себя все четыре чемпионских пояса — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), а затем защитил статус, одолев известного британца Тони Белью. Эффектный стиль украинского бойца принес ему первую позицию практически во всех авторитетных классификациях лучших боксеров года вне зависимости от весовой категории — изданий The Ring и Sports Illustrated, Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе, телеканала ESPN.

После этого Александр Усик принял решение о переходе в супертяжелую категорию, еще более выгодную с коммерческой точки зрения. Однако с дебютом в ней у него возникли проблемы. Первоначально предполагалось, что он состоится в мае, а противником украинца будет известный камерунский боксер Карлос Такам. Бой сорвался из-за травмы — разрыва бицепса, полученного Усиком.

После выздоровления Александра Усика его оппонентом был выбран бывший кикбоксер Тайрон Спонг, успешно освоивший профессиональный бокс, но до сих пор не встречавшийся с элитными соперниками. И с ним Усику встретиться было не суждено.

Спонг был отстранен от боя, после того как его допинг-проба, взятая антидопинговой организацией WADA, дала положительный результат на запрещенный препарат кломифен. Впрочем, на этот раз Matchroom Boxing не захотела срывать центральный матч большого шоу, в программе которого еще значится чемпионский бой в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом и доминиканцем Ленином Кастильо. Глава компании Эдди Хирн сразу же сообщил в Twitter, что у него есть «резервный лист» бойцов на случае форс-мажорных обстоятельств. В интервью ESPN Хирн уточнил, что таких — «резервных» — кандидатов «трое или четверо», не назвав их имена.

С точки зрения бэкграунда выбор Устинова был бы довольно логичным. У 42-летнего ветерана, чей рост превышает два метра (рост Усика намного меньше — 1,91 м), он достаточно броский. Некоторое время гигант значился в числе соискателей чемпионского титула, однако останавливался в одном-двух шагах от него. Так, в 2012 году Устинов проиграл болгарину Кубрату Пулеву в поединке, который позиционировался как претендентский по версии IBF, а в 2017-м — немцу Мануэлю Чарру в матче за вакантный пояс так называемого регулярного чемпиона WBA. За осечкой в поединке с Чарром последовали еще две — в боях с американцем Майклом Хантером и британцем Джозефом Джойсом, а победа в июле над украинцем Александром Нестеренко не слишком улучшила резко упавшие котировки боксера. Например, в классификации супертяжеловесов BoxRec он сейчас лишь на 67-й позиции.

Однако выступление Александра Устинова в субботнем шоу выглядит все-таки маловероятным. Рассказывая о ситуации с боем Александра Усика, ряд медиаресурсов напоминали, что недавно он говорил о том, что не будет встречаться с российскими бойцами, потому что такое соперничество «обязательно переведут в политическую плоскость». А ТАСС со ссылкой на члена команды Усика сообщил, что «Устинов не рассматривается в качестве его соперника».

Алексей Доспехов