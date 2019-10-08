Застройщика высоток на пляже по улице Белорусской в Адлере отдали под суд

Фото: администрация Сочи

В Центральный районный суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении жителя курорта Нумана Байрамовича. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в краевой прокуратуре, господин Байрамович был президентом строительной компании. Вместе с другими людьми, в том числе, близкими родственниками (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство связи с их розыском) с 2014 по 2018 годы строил на улице Белорусской в Адлерском районе Сочи три многоквартирных дома. В них 78 покупателям были реализованы квартиры на сумму более 370 млн руб. При этом, как уточняют в ведомстве, строительство осуществлялось без каких-либо разрешительных документов.

В настоящее время реализация квартир прекращена и осуществляется снос высоток. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму, превышающую ущерб. Части потерпевших ущерб уже возмещен. Нуман Байрамович помещен под стражу, пять других обвиняемых объявлены в международный розыск. Застройщику грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что в декабре минувшего года в Адлере начался снос трех 12-этажных домов на берегу Черного моря, по улице Белорусской, 4. Решение о демонтаже жилого комплекса, занявшего часть пляжа, было принято апелляционной инстанцией Краснодарского краевого суда. На месте работает подрядная организация вместе с судебным приставом, сотрудниками администрации и прокуратуры.

Дмитрий Михеенко