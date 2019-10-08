Только 29 регионов провели общественные обсуждения «мусорных» терсхем

Согласно данным мониторинга комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы, лишь 29 регионов завершили общественные обсуждения территориальных схем по обращению с отходами, еще 15 субъектов находятся в процессе. Об этом “Ъ” сообщил глава думского комитета Владимир Бурматов. Терсхемы — документы, утверждаемые региональными властями, которые учитывают, в частности, имеющиеся в субъекте мощности, потоки отходов на его территории, а также планируемую к размещению в будущем «мусорную» инфраструктуру. Ранее “Ъ” сообщал о необходимости изменения существующих терсхем в связи с новыми требованиями правительства, касающимися информации в этих документах. После актуализации региональные власти должны были провести общественное обсуждение этих документов до конца 2019 года.

По словам господина Бурматова, 20 регионов находятся еще только на этапе разработки новой версии терсхем, а четыре субъекта разместили тендеры по выбору исполнителя этих работ. Среди них Крым, Владимирская, Саратовская, а также Еврейская автономная область. Кроме того, 17 регионов еще даже не начали работу по актуализации терсхем. Среди них Кабардино-Балкария, Калмыкия, Тыва, Хакасия, Амурская, Белгородская, Брянская, Вологодская, Магаданская, Оренбургская, Псковская, Самарская, Сахалинская, Ульяновская области, а также Чукотский автономный округ.

«Информация о проведении общественных обсуждений должна быть размещена на официальном ресурсе правительства,— говорит Владимир Бурматов.— Либо они ничего не делали, либо делают это подпольно. Иначе какие это общественные слушания, если люди о них ничего не могут узнать». По его словам, в ноябре думский комитет планирует обратиться в Гепрокуратуру, если ситуация не изменится. «"Мусорные" протесты берутся из-за того, что с людьми не обсуждают, где построить полигон, нужен ли он вообще, необходимо ли строить мусоросжигательный завод, если да, то по какой технологии,— считает глава комитета.— Мусор — это очень конфликтная тема, ясное дело, что эти обсуждения будут очень горячими, но их необходимо проводить».

О том, как идет переход на новую систему вывоза отходов в Москве, читайте в публикации “Ъ” «Мусор учат жить раздельно».

Анна Васильева