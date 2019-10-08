На СКЖД в 2019 году зафиксировано 77 случаев хулиганства и вандализма

В январе-сентябре текущего года на Северо-Кавказской железной дороге было пресечено более 400 хищений на более 5,5 млн руб. Однако было зафиксировано и около 16 тыс. фактов административных правонарушений, а также 77 случаев хулиганства и вандализма.

Как сообщают в дирекции, за девять месяцев этого года в зоне деятельности СКЖД было обнаружено 340 бесхозных подозрительных предметов, для проверки которых привлекались правоохранительные органы. В общей сложности за административные и уголовные правонарушения на железной дороге было задержано более 17 тыс. человек.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в январе-августе текущего года с вокзала Адлера было отправлено 2,37 млн пассажиров. Это первое место среди пассажирских вокзалов на Северо-Кавказской железной дороге. На втором месте находится вокзал Ростов-Главный, на третьем – Сочи, на четвертом – Краснодар, на пятом – Анапа.

Василий Хитрых