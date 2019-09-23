Вокзал Адлера за восемь месяцев 2019 года обслужил 2,37 млн пассажиров

В январе-августе текущего года с вокзала Адлера было отправлено 2,37 млн пассажиров. Это первое место среди пассажирских вокзалов на Северо-Кавказской железной дороге, сообщили в СКЖД.

На втором месте находится вокзал Ростов-Главный, откуда за восемь месяцев этого года отправилось более 1,72 млн человек. На третьем месте – Сочи (1,68 млн человек), на четвертом – Краснодар (1,66 млн), на пятом – Анапа (более 1 млн человек). В ТОП-10 самых оживленных вокзалов СКЖД также входят вокзалы Лазаревской (889 тыс.), Туапсе (741 тыс.), Новороссийска (576 тыс.), Кисловодска (489 тыс.) и Пятигорска (487 тыс.).

Для сравнения: Международный аэропорт Сочи в январе-августе 2019 года обслужил 4,75 млн пассажира, аэропорт Краснодара – 3 млн человек, аэропорт Анапы — 1,2 млн человек.

Дмитрий Михеенко