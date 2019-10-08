Директора ООО «Городская УК» из Ижевска Наиля Кутдузова заключили под стражу

Устиновский райсуд Ижевска избрал в отношении директора ООО «Городская УК» Наиля Кутдузова меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 декабря 2018 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Органами следствия Наиль Кутдузов обвиняется в присвоении более 180 млн руб. за период 2017-2019 годов в составе организованной группы, возглавляемой его отцом Рауфом Кутдузовым. Эти средства были предназначены для перечисления ресурсоснабжающим организациям от собственников многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Городская УК».

Напомним, что ранее четырех действующих и бывших сотрудников одной из крупнейших управляющих компаний Ижевска — «Городской УК» — заключили под стражу на два месяца. Как установлено органами предварительного следствия, обвиняемые перечислили 184 млн руб., полученные от жильцов многоквартирных домов за услуги ЖКХ, на счета аффилированных с ними организаций. Среди фигурантов уголовного дела бывший директор и владелец группы компаний «Единая УК» и «Городская УК» Рауф Кутдузов.