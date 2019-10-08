Откровения Элтона Джона

Книга британского исполнителя книге «Я: официальная автобиография Элтона Джона» еще только поступит в продажу, а таблоиды уже полны пикантных подробностей, выуженных из его автобиографии. Так, по сообщению Daily Mail, он написал о том, как королева Елизавета II ударила по лицу своего племянника на его глазах и как Ричард Гир и Сильвестр Сталлоне боролись за внимание принцессы Дианы.

В одной из глав автобиографии композитор рассказывает о периоде, когда он работал над музыкой к знаменитому анимационному фильму «Король Лев». В это время в Британию приехал глава киностудии Disney Джеффри Катценберг с супругой. В честь визита Джон устроил вечеринку, на которой собрались многие звёзды того времени, среди которых были Джордж Майкл, Ричард Кёртис и сами участники истории — Ричард Гир, Сильвестр Сталлоне и леди Диана, с которой музыкант завёл дружбу несколькими годами ранее. Диана на тот момент была уже в разводе с принцем Чарльзом.

Обложка книги «Я: официальная автобиография Элтона Джона»

В этот же самый период Гир расстался со своей пассией Синди Кроуфорд и теперь довольно явно проявлял симпатию к Диане, причём, по словам очевидцев, не безответную. Во время одной из бесконечных бесед между Ричардом и Дианой, Джон заметил, что на них уж очень недружелюбно смотрит Сталлоне.

Позже, во время ужина, Элтон Джон обратил внимание на отсутствие двух голливудских актёров — участников импровизированного любовного треугольника, и отправился на их поиски, которые увенчались успехом в коридоре. Оба очень бурно выяснили отношения, и, согласно, автобиографии, уже были готовы побить друг друга. Джону с трудом удалось предотвратить драку.

После конфликта, гости вернулись в зал, где продолжался ужин. Сталлоне поспешил покинуть вечеринку со словами о том, что никогда не пришёл бы на неё, зная, что здесь будет Гир.

Стоит отметить, что Диана всё это время никак не реагировала на конфликт, зная как её общество порой влияет на окружающих, и совсем не была удивлена, что двое взрослых и известных людей сцепились из-за неё на светском рауте.