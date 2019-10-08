Жители Бора недовольны благоустройством у Мухинского озера

Жители города Бор собирают подписи под петицией губернатору Нижегородской области Глебу Никитину по поводу исполнения федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Они недовольны ситуацией с благоустройством территории возле Мухинского озера, где на месте предусмотренной проектом озелененной территории началось строительство парковки. Как следует из петиции на портале Change.org, об изменении проекта борчане узнали по факту, когда вместо зеленой зоны начал появляться асфальт.

«Местная власть не обсуждает с жителями ни проект, ни изменения. Парковка в этом месте не может считаться комфортной, так как создает повышенный уровень шума, снижает безопасность. Рядом находится центральный рынок, на который приезжают разгружаться большегрузы. Уже сейчас они создают проблему для жителей близлежащих домов: выхлопные газы, работающие дизельные двигатели, опасные маневры на узкой улице», — говорится в петиции. Ее авторы утверждают, что строительство парковки нарушает санитарные и экологические нормы и ведет к ухудшению здоровья и комфорта жителей.

В администрации городского округа Бор ”Ъ-Приволжье” сообщили, что парковка предусмотрена в документации благоустройства территории и позволит жителям близлежащей улицы Фрунзе ставить автомобили там, а не под окнами домов. По заявлению властей, на территории появятся детская и спортивная площадки, а по всему периметру зоны отдыха высадят кустарники и деревья.

Отметим, к благоустройству Мухинского озера уже возникали претензии местных жителей. При выполнении работ на водоеме строители на несколько метров сдвинули естественную чашу озера, из-за чего из него почти полностью ушла вода. Наполнить озеро пытались несколько раз с одинаковым результатом. Когда его стали заливать водопроводной водой, жители стали жаловаться на падение давления в кранах своих домов. Тогда кураторы проекта ФКГС из «Единой России» признали, что городская администрация занималась расточительством, а проект необходимо переделывать за бюджетный счет.

Владимир Зубарев