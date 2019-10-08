Представители Белгородэнерго приняли участие в международной конференции по энергетическому праву

Фото: пресс-служба Белгородэнерго

Топ-менеджеры «Россети Центр Белгородэнерго» приняли участие в международной научно-практической конференции «Энергетическое право: модели и тенденции развития». Мероприятие прошло на площадке НИУ «БелГУ».



В ходе встречи более 50 юристов из различных исследовательских вузов России, Китая, Болгарии, Белоруссии совместно с представителями энергокомпаний обсуждали проблемы энергетического права в современных условиях и намечали оптимальные схемы его развития. Особое внимание участники обращали на вопросы цифровой трансформации сетевого комплекса, правовое регулирование конкурентных отношений, проблемы энергетического права в условиях международных санкций, эколого-правовые аспекты развития энергетики. Подчеркивали необходимость систематизации законодательства в энергетической сфере, приводили конкретные примеры из своей практики и давали рекомендации по усовершенствованию законов в области энергетики.

Заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов, выступая перед участниками конференции, напомнил о глобальных задачах, поставленных перед энергоотраслью по переходу на цифровой путь развития. Принятая в компании «Россети» концепция «Цифровая трансформация 2030» предусматривает риск-ориентированное управление отраслью на основе внедрения цифровых технологий. Она позволит существенно снизить операционные расходы электросетевых компаний, сократить потери, значительно повысить надежность электроснабжения потребителей и улучшить качество предоставляемых энергетиками услуг. «В связи с этим необходимо рассмотреть механизмы правовых отношений в энергоотрасли, чтобы более эффективно решать задачи по переводу сетевого комплекса в цифровое русло», - отметил он.

Член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации Андрей Габов в своём докладе обратил внимание на то, что в последние годы государство все большое уделяет внимание вопросам законодательства в энергетике. «Можно сказать, мы являемся свидетелями формирования энергетического права. Специфика энергетики как очень сложной сферы требует глубоких и взвешенных правовых решений. И нам предстоит разобраться в тонкостях правовых отношений и дать ответы на многие вопросы по его усовершенствованию», – подчеркнул он.