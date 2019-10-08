BMW сделает электрический вариант хэтчбека 1-Series

Компания BMW расширит линейку электромобилей за счет модели i1 — электрической версии хэтчбека BMW 1-Series последнего поколения, сообщает Auto Express со ссылкой на главу подразделения BMW i Роберта Ирлингера.

Ожидается, что BMW i1 будет незначительно отличаться от BMW 1-Series по дизайну, но окажется полностью особой по конструкции. Не исключено появление нескольких модификаций электромобиля, отличающихся количеством моторов и емкостью батарей.

BMW i1, премьера которой должна состояться в 2021 году, станет одним из 12 запланированных к дебюту до 2023 года электромобилей немецкой марки. Напомним, премьера хэтчбек BMW 1-Series состоялась весной 2019 года.