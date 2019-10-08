ФАС выступила против обязательного перехода на вагоны с кассетными подшипниками

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев считает дискриминационным переход железнодорожной отрасли на кассетные подшипники, передает РБК со ссылкой на письмо руководителя ведомства в РЖД и Минтранс. На данный момент 90% вагонов оборудованы роликовыми подшипниками, которые обеспечивают вращение колес. Минтранс заявил, что с 2021 года при капитальном ремонте с заменой колес на них будут устанавливать кассетные подшипники.

«Принятие такого решения создает дискриминационные условия владельцам парка вагонов приписки Российской Федерации по сравнению с владельцами вагонов других государств»,— написал господин Артемьев.

Он объяснил, что российские компании, разрабатывающие кассетные подшипники, работают по лицензиям иностранных фирм (SKF Forvaltning, Amsted Rail, Timken). Это ставит российские компании «в зависимость от действий иностранных производителей».

Клиенты железных дорог не поддерживают форсированный переход на кассетные подшипники и предлагают отложить эту меру. Как и прочие оппоненты замены типа подшипников на 90% вагонов, потребители указывают на технические и санкционные риски, оценивая стоимость перевода в 200–300 млрд руб., а его смысл называя спорным.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Подшипники затерло грузами».