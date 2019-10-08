ВТБ запустил приложение с оплатой по QR-коду



Новое мобильное приложение «ВТБ Бизнес QR» для приема c2b-платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) запущено кредитной организацией в пилотном режиме.

Воспользоваться им могут индивидуальные предприниматели. В новом сервисе доступна функция выставления чека для ИП, зарегистрированных в качестве самозанятых и применяющих налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Клиенты банка имеют возможность протестировать «ВТБ Бизнес QR» в рабочем режиме, получив оплату за реальные покупки.

Чтобы подключиться к мобильному приложению, нужно зарегистрироваться в приложении и в СБП. При этом клиент банка может выбрать два варианта формирования графического ключа (QR-кода): с использованием необходимых шаблонов в приложении, либо самостоятельно. Формирование QR-кода с реквизитами компании и суммой платежа происходит на экране мобильного телефона. Покупатель сканирует QR-код приложением и совершает оплату. Деньги на счет предпринимателя зачисляются практически мгновенно, а покупателю приходит подтверждение успешной покупки.

«В основе «ВТБ Бизнес QR» лежат две современные платежные технологии. Новая услуга создана в целях развития экосистемы цифровых услуг для бизнеса. Данное приложение делает проще прием платежей за товары и услуги, ускоряет оборот денежных средств и способствует устойчивости малого бизнеса», — рассказал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Впервые «ВТБ Бизнес QR» будет продемонстрирован банком на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 в Сочи. Пилотный проект продлится до конца этого года. Пока воспользоваться приложением смогут ограниченное количество клиентов ВТБ.