Доходы Нижегородской области выросли на 12,5% по итогам третьего квартала

За январь-сентябрь в бюджет Нижегородской области поступило 123,4 млрд руб., что на 12,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщает региональный минфин, расходы областной казны составили 116,1 млрд руб., профицит – 7,3 млрд руб.

Поступления в консолидированный бюджет области (свод бюджетов всех уровней) составили 146,5 млрд руб., что выше уровня прошлого года на 11,3%. Расходы бюджета превысили 138,5 млрд. руб.

Напомним, после последних поправок бюджет Нижегородской области на 2019 год спланирован с дефицитом в 11 млрд руб.: доходная часть составит 174,9 млрд. руб., расходная – 185,9 млрд. руб.