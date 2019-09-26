Дефицит бюджета Нижегородской области на 2019 год увеличили до 11 млрд рублей

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило очередные поправки в бюджет региона на 2019 год. Как сообщает пресс-служба парламента, доходная часть увеличена на 35 млн руб. до 174,9 млрд. руб., расходная – на 166 млн руб. до 185,9 млрд. руб. Дефицит вырос на 131 млн руб. до 11 млрд руб.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличены на 37,6 млн руб. Их направят на создание модельных муниципальных библиотек (20 млн руб.) и на оборудование специализированных учреждений лесопожарной техникой в рамках проекта «Сохранение лесов» (17,5 млн руб.). Средства регионального бюджета направят на субсидирование авиаперевозок (33,4 млн руб.), разработку документации по ремонтно-реставрационным работам участка Нижегородского кремля (21 млн руб.) и дооборудование кинотеатра «Рекорд» в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году (11,7 млн руб.).

Анастасия Еремина