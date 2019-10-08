В Петербурге открыли новое здание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Оно расположено по адресу: улица Смольного, 6. Строительство заняло около восьми лет.

Освободившиеся площади в доме №50/52 в Суворовском переулке занял Второй апелляционный суд общей юрисдикции. Напомним, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти из-за переезда не работал до середины сентября.

Кроме того, сегодня состоялось торжественное открытие Третьего кассационного суда общей юрисдикции на Садовой улице.

Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции начали свою деятельность с 1 октября.

Напомним, что новое здание Арбитражного суда площадью 30 тыс. кв. м планировали начать строить в 2009 году, но к работам приступили только в 2011-м. В здании семь этажей, 50 залов судебных заседаний, помещения архива и подземный паркинг. Участок под строительство нового просторного помещения для Арбитража искали с 2005 года.