Создатели «Лунтика» судятся с аниматорами из-за неправомерного использования мультперсонажа

Приморский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству исковое заявление ООО «Студия анимационного кино "Мельница"» к жительнице Подмосковья Ирине Мейстер о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Как следует из искового заявления, истец, являясь обладателем исключительных прав на мультипликационный персонаж «Лунтик» из одноименного анимационного сериала, обнаружил на портале по организации праздников в Москве и Подмосковье факт неправомерного использования объекта интеллектуальной собственности посредством размещения услуг с использованием персонажей и предложения их к использованию. При этом никаких лицензионных договоров о передаче исключительных авторских прав на использование персонажей с ответчиком не заключалось.

Истец оценил размер компенсации за нарушение исключительных авторских прав в общем размере 10 тыс. рублей. Действия аниматоров он считает недобросовестной конкуренцией. Судебное заседание по этому делу назначено на 27 ноября.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге был оштрафован аниматор, неправомерно использовавший ростовую куклу в виде персонажа героя мультфильма «Три Богатыря» — «Коня Юлия».