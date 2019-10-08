Billa начала выдавать наличные на кассах в магазинах

Billa сообщила о запуске сервиса по снятию наличных с карт на кассах в магазинах сети. В пресс-релизе на сайте Billa сказано, что за один раз можно обналичить от 100 руб. до 5 тыс. руб.

«Первыми оценить услугу в любом из магазинов Billa смогут держатели карт Mastercard и Maestro, которые выпущены банками, подключившими этот сервис для своих клиентов. В России к настоящему моменту это уже 12 банков-эмитентов»,— говорится в сообщении.

В программе участвуют «Русский Стандарт», Райффайзенбанк, Альфа-банк, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и некоторые другие. Услуга доступна и для владельцев карт, выпущенных за рубежом.

Напомним, в России насчитывается 171 магазин Billa в Москве, Московской, Нижегородской, Тульской, Калужской и Курской областях. Для использования услуги необходимо купить какой-либо товар, назвать кассиру сумму денег, которую планируется получить наличными, и ввести пин-код.

Впервые услугу по снятию наличных на кассах запустили в сентябре 2018 года Mastercard и «Русский стандарт» в одном магазине «Фасоль» сети Metro Cash&Carry. В сентябре 2019 года аналогичный сервис заработал в магазинах сети «Вкусвилл».

Будет ли популярно снятие денег в магазинах, читайте в материале “Ъ FM” «Наличные найдутся на кассе».