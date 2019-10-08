ООН может остаться без средств к концу месяца

У Организации объединенных наций (ООН) дефицит финансирования достиг $230 млн, и к концу октября она может остаться без денег. Об этом генеральный секретарь Антониу Гутерриш сообщил во внутреннем письме к 37 тыс. сотрудников секретариата ООН, о содержании которого стало известно AFP.

«Государства-члены заплатили лишь 70% общей суммы, необходимой для наших регулярных бюджетных операций в 2019 году. Это означает дефицит денежных средств в объеме $230 млн на конец сентября. Мы рискуем оказаться к концу текущего месяца без резервных запасов ликвидности»,— написал он.

По словам господина Гутерриша, для того чтобы гарантировать выплату зарплат сотрудникам, необходимо будет принять «дополнительные экстренные меры». В числе таких мер генсек назвал отмену ряда конференций и встреч, а также ограничение официальных визитов и экономию электроэнергии. «Главная ответственность за наше финансовое здоровье лежит на государствах-членах»,— подчеркнул господин Гутерриш. Операционный бюджет ООН на 2018–2019 годы составляет около $5,4 млрд. Из этой суммы сама ООН вносит 22%.

Алена Миклашевская