В Новороссийске возбуждено дело в отношении предполагаемых «обналичников»

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара краевого СК РФ возбудил уголовное дело в отношении четырех жителей Новороссийска. Как уточняют в ведомстве, им от 34 до 59 лет. Подозреваемым инкриминируется незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

По версии следствия, четверо жителей Новороссийска, а также иные неустановленные лица создали преступную группу, которая подыскивала клиентов, заинтересованных в обналичивании денег. Фигуранты дела перечисляли средства на различные расчетные счета подконтрольных юридических лиц, через которые их обналичивали.

Кроме того, фигуранты якобы изготавливали и сбывали поддельные платежные документы о переводе денег и вводили их в банковский оборот.

Всего с 2017 года по август 2019-го сумма, полученного предполагаемой преступной группой, якобы превысила 9 млн руб. В настоящее время организатору преступной группы предъявлено обвинение, он арестован. Следствие также арестовало расчетные счета юрлиц, семь дорогостоящих автомобилей, а также свыше 1,8 млн руб. фигурантов.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в июне этого года в суд Краснодара было передано уголовное дело в отношении лиц, обвиняемых в участии в преступном сообществе, оказывавшем местным бизнесменам услуги по обналичиванию денег. Как считает следствие, фигуранты уголовного дела создали более 80 фирм-однодневок, через которые якобы было «отмыто» более 3,9 млрд руб.

Дмитрий Михеенко