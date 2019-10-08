На реке Волхов открыт еще один причал для пассажирских судов

На реке Волхов в Новгородской области, возле села Грузино, открыт причал для пассажирских теплоходов. Строительство объекта заняло около двух месяцев. Он будет принимать пассажирские суда с будущего сезона.

Причал расположен по пути нового речного туристического маршрута от Санкт-Петербурга через Невскую Дубровку, крепость Орешек и Старую Ладогу до Великого Новгорода.

Добавим, что ранее на реке Волхов были построены причалы в Старой Ладоге и Киришах (Ленобласть).

Программа по строительству причалов в 47 регионе действует с 2017 года. Инвестором проекта выступает ООО «Конт». В круизном туризме задействованы причалы возле крепости Орешек на Неве,в Свирьстрое, возле Невской Дубровки.