Росприроднадзор потребовал устранить источник загрязнения Малоневского канала в Шлиссельбурге

Департамент Росприроднадзора по Северо-Западу потребовал от городской администрации Шлиссельбурга в кратчайшие сроки принять меры по надлежащей эксплуатации выпуска сточных вод в Малоневский канал, где месяц назад отмечалась массовая гибель рыбы. При этом в обращении указано о необходимости установить собственника объекта, либо признать его муниципальной собственностью, поскольку согласно ответам, полученным из администрации, выпуск является бесхозным, сообщили в надзорном ведомстве.

В сообщении уточняется, что сброс сточных вод в Малоневский канал был выявлен в середине сентября этого года. В рамках осмотра инспекторы Росприроднадзора обнаружили в канале мертвую рыбу. Сброс был зафиксирован в районе дома 72 по Малоневскому каналу. В окрестностях ощущался ярко выраженный характерный запах хозяйственно-бытовых стоков.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Росприроднадзор возбудил дело в отношении ПАО «ТГК-1» по факту загрязнения реки Красненькая в Кировском районе Петербурга.