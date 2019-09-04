Росприроднадзор возбудил дело в отношении ТГК-1 по факту загрязнения реки Красненькая

Департамент Росприроднадзора по Северо-Западу возбудил дело об административном правонарушении в отношении ПАО «ТГК-1» по факту загрязнения реки Красненькая в Кировском районе Петербурга. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Интерфакс».

По данным Росприроднадзора, было установлено, что источником загрязнения водоема в районе Краснопутиловской улицы являются сбросы нефтепродуктов подведомственной территориальной генерирующей компании Автовской ТЭЦ-15.

По результатам лабораторного исследования, проведенного специалистами ведомства, будет принято процессуальное решение.