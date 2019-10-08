Татарстан и Крым создали рабочую группу для предотвращения отравлений детей в лагерях

Татарстан и Крым решили создать межведомственную группу после отравления детей в детском лагере «Лучистый», который находится на территории полуострова. Об этом на брифинге в кабмине республики заявил глава минмолодежи региона Дамир Фаттахов.

По его словам, группа будет работать на постоянной основе и независимо от происшествий. Главная задача группы — четко и быстро реагировать на любые ситуации. «Наша задача – сделать так, чтобы таких случаев не было»,– добавил министр.

Господин Фаттахов заявил, что представители Татарстана обратились к руководству Крыма с просьбой проверять лагерь и его персонал на соответствие установленным нормам до заезда детей. В этом случае «руководство лагерей не будет так поверхностно относиться к своим обязанностям», сказал он.

Сейчас Татарстан просматривает реестр лагерей Крыма, проводит их отбор и готовит технические задания для следующего летнего сезона.

Напомним, что в июле 2019 года в детском лагере «Лучистый» в Крыму отравились 52 ребенка. Позже выяснилось, что они заразились норовирусом от сотрудников столовой.

"Ъ-Казань"