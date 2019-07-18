Дети из Татарстана в «Лучистом» заразились норовирусом от сотрудников столовой

Причиной отравления 52 детей из Татарстана, отдыхавших в лагере «Лучистый» в Крыму, стал норовирус. Как сообщили в Роспотребнадзоре по Республике Крым, переносчиками инфекции стали сотрудники столовой, которые не соблюдали «правила личной гигиены во время работы».

«Все работники столовой направлены на консультацию и лечение»,— говорится в сообщении санитарной службы. В столовой продолжается дезинфекция.

Количество отравившихся увеличилось до 57 человек, из которых пять взрослых и 52 детей. Всего в лагере находится 201 детей и 19 педагогов из Татарстана. Министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов заявил, что после инцидента некоторые из отдыхающих подростков хотят досрочно вернуться домой.

“Ъ-Казань”