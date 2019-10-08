Эксперты Кадастровой палаты ответят на вопросы о купле-продаже жилья

Как не стать жертвой мошенников? Как правильно выбрать квартиру? Как проверить понравившийся объект на обременения?



В рамках проведения Всероссийской недели правовой помощи по вопросам, связанным с куплей-продажей жилья, которая пройдет с 7 по 11 октября Кадастровая палата по Краснодарскому краю ответит на вопросы граждан о проведении различных сделок с недвижимостью, необходимых документах для регистрации жилья, а также способах проверить собственность перед покупкой.

Осенью рынок недвижимости традиционно оживает после летнего застоя. Однако процедура выбора и покупки жилья несет в себе различные риски.

Как отметил директор Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Иван Сулим, проведение консультационных услуг в рамках Всероссийской недели правовой помощи позволяет гражданам получить полную информацию о проведении различных сделок с недвижимостью, необходимых документах для регистрации жилья.

Проведение консультаций при совершении сделок с недвижимостью позволяет снизить количество решений о приостановлении или отказе в постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, ликвидировать риски неправильной трактовки законодательства и обезопасить граждан от проведения непрозрачных сделок.

Консультации Кадастровой палатой будут проведены в формате:

«Горячих линий» 08.10.2019 и 10.10.2019 по телефону (861)992-12-90, с 10-00 час. до 16-00 час.

Дней открытых дверей 09.10.2019 и 11.10.2019, с 10-00 часов до 16-00 часов, в офисах территориальных отделов Кадастровой палаты в каждом муниципальном образовании Краснодарского края. Узнать адреса проведения дней открытых дверей можно на сайте Кадастровой палаты.

Пресс-служба Кадастровой палаты по Краснодарскому краю