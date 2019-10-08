Россия уступила странам Европы в привлечении инвестиций в недвижимость

За прошлый год Россия привлекла $2 млрд в рынок недвижимости — это всего 0,8% от общего европейского объема. Об этом на конференции, организованной “Ъ” в рамках проходящей в Мюнхене выставки недвижимость Expo Real, заявил управляющий директор UFG Wealth Management Михаил Девятов.

По его данным, самый большой объем инвестиций привлекла Германия — $66 млрд, или 25%. Следом идет Великобритания — $62 млрд, или 23%, Франция — $26 млрд, или 10%, Нидерланды — $17 млрд, или 7%. Россия делит низкие позиции по привлечению иностранных инвестиций в недвижимость с Ирландией, где этот показатель составил $4 млрд и 1% соответственно.

Что касается России, то для иностранных инвесторов на первом месте стоит Москва: на российскую столицу пришлось 59% всех привлеченных из-за рубежа инвестиций, на Санкт-Петербург — 34%, оставшаяся доля пришлась на регионы.

Халиль Аминов, Мюнхен