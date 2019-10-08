Минпромторг требует с фигурирующего в деле о мошенничестве с федеральными деньгами НИИЭТ 62 млн рублей

Министерство промышленности и торговли РФ намерено взыскать с воронежского АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» (НИИЭТ, входит в ООО «Элемент», СП «Ростеха» и АФК «Система») почти 62,3 млн руб. Это следует из картотеки арбитражного суда Воронежской области. Иск подан 4 октября и пока не принят к производству.

Недавно НИИЭТ подвергся проверке прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах и ФСБ. Ранее коллектив института написал письмо в Генпрокуратуру и руководству «Ростеха» и АФК «Система», в котором пожаловался на неэффективный менеджмент. В 2018-м контракт на техперевооружение НИИЭТ стал поводом для уголовного дела. Как полагают в СКР, на строительно-ремонтных работах могло быть похищено более 92 млн. руб.

Подробнее о том, как сотрудники НИИЭТ добились проверки института,— в публикации “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова