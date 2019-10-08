Зарубежные СМИ: Чем обернется вторжение Турции в Сирию для Запада?

Турция может в ближайшее время начать полномасштабную военную операцию в Сирии. Пока из региона приходит противоречивая информация. Как сообщают СМИ, турецкие ВВС уже нанесли первые удары по сирийским курдам, которых Анкара считает террористами. При этом в Минобороны страны пока не подтвердили эти данные. Также противоречиво выглядит позиция США, которые поддерживают сирийских курдов. Накануне Белый дом заявил, что не будет мешать проведению операции. При этом американский президент Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции, если Анкара перейдет черту. Причем этот переход определит его «великая и бесподобная мудрость». Решение Трампа о выводе войск раскритиковали даже его союзники в Конгрессе. А мировые СМИ задаются вопросом: чем обернется вторжение Турции в Сирию для Запада? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Наступление турок, вероятно, приведет к тому, что курдские ополченцы, которые ранее предотвратили усиление боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство» на севере Сирии, покинут долину Евфрата, а значит, в регион смогут вернуться джихадисты, отмечает Le Figaro. Кроме того, для жителей западных стран турецкое вторжение связано с судьбой десятков тысяч террористов и их семей, которые сейчас находятся в плену на этой территории. И теперь они могут либо попасть под контроль Турции, либо воспользоваться возможностью и сбежать.

Сейчас в Сирии находится около тысячи американских военных, напоминает Los Angeles Times. И хотя турецкие войска вряд ли смогут дойти до Аль-Хола, лагеря в 50 милях к югу от границы, где курды держат под стражей около 70 тыс. членов семей и сочувствующих террористам, крупная битва все равно оттянет курдских охранников от этого места. И тогда пленники попытаются сбежать. А американские войска в Сирии недостаточно сильны, чтобы предотвратить возвращение «Исламского государства» или взять террористов, которых сейчас удерживают курды, под стражу.

При этом решение Дональда Трампа вызвало упреки и со стороны республиканцев, в том числе некоторых из его самых верных союзников, пишет The New York Times. Так, даже лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что вывод войск может подорвать национальную безопасность США и потенциально поддержать террористов «Исламского государства».

Из-за действий Турции ситуация в регионе может вернуться к нулевой отметке и там снова начнется хаос, приводит слова представителя курдского Сирийского демократического совета The Guardian. Издание рассуждает, зачем Реджепу Тайипу Эрдогану нужно вторжение. Дело во внутренних проблемах Турции. На местных выборах в этом году его партия потеряла контроль над четырьмя главными городами, в том числе Анкарой и Стамбулом. В последний раз, когда власть Эрдогана ослабла на выборах 2015 года, он возобновил войну с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. И теперь вторжение в Сирию оценивают, как новую попытку поднять рейтинг президента.