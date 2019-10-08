Ленобласть планирует выделить 100 млн рублей на создание «зеленых стоянок»

В проекте бюджета Ленинградской области на 2020-2022 годы заложены 100 млн рублей на создание первых двух «зеленых стоянок» в регионе.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, стоянки в будущем году предполагается открыть в Волосовском и Лужском районах. Они будут включать в себя парковку и велопарковку, кафе, магазин, туалеты. Также предусмотрены детская площадка и площадка для отдыха со скамейками и контейнерами для мусора. Инфраструктура будет адаптирована под посещение лицами с ограниченными возможностями.

Проект бюджета будет внесен на рассмотрение в ЗакС Ленинградской области 18 октября. Всего в регионе до 2024 года планируется открыть 10 таких стоянок и два кемпинга.

Ранее стало известно, что на наиболее загруженных областных региональных дорогах установят камеры контроля скорости.