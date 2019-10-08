На Ставрополье уволят заместителей министров спорта и сельского хозяйства

В Ставропольском крае будут уволены замминистра физической культуры и спорта, и замминистра сельского хозяйства, сообщает пресс-служба губернатора региона. Основанием стали результаты проверок со стороны надзорных органов. В пресс-службе ''Ъ-Юг'' пояснили, что речь идет о замминистра спорта Илье Юрчишине и замминистра сельского хозяйства Андрее Олейникове.

Кроме того, один из членов регионального правительства не попал в новый состав.

«Если претензии силовых структур окажутся обоснованными, также не войдут в состав управленческой команды руководители министерств – строительства и архитектуры, и физической культуры и спорта. И в дальнейшем при наличии у правоохранителей обоснованных претензий к чиновнику, мы будем немедленно расставаться с таким человеком»,— передает пресс-служба слова губернатора региона Владимира Владимирова.

Вчера в министерстве строительства и архитектуры и в министерстве физической культуры и спорта Ставропольского края прошли обыски. Следственные действия проходят в рамках расследования дел о хищении бюджетных денежных средств, выделенных на строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов в Ставропольском крае и на поставку спортивного оборудования в «Ставропольское училище олимпийского резерва».

В ходе обысков правоохранители получили сведения, что депутат Думы Ставропольского края Алексей Назаренко может быть причастен к мошенничеству (ч. 4 ст. 159 УК РФ), присвоению (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и ограничению конкуренции п.«в» ч. 2 ст. 178 УК РФ. В этих преступлениях также подозревают ряд должностных лиц региональных министерств.

Сейчас следователи осматривают изъятые документы, электронные носители и другие улики.

Дарья Голякова