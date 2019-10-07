В двух министерствах Ставрополья прошли обыски

В министерстве строительства и архитектуры и в министерстве физической культуры и спорта Ставропольского края прошли обыски, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Следственные действия проходят в рамках расследования дел о хищении бюджетных денежных средств, выделенных на строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов в Ставропольском крае и на поставку спортивного оборудования в «Ставропольское училище олимпийского резерва».

В ходе обысков правоохранители получили сведения, что депутат Думы Ставропольского края Алексей Назаренко может быть причастен к мошенничеству (ч. 4 ст. 159 УК РФ), присвоению (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и ограничению конкуренции п.«в» ч. 2 ст. 178 УК РФ. В этих преступлениях также подозревают ряд должностных лиц региональных министерств.

Сейчас следователи осматривают изъятые документы, электронные носители и другие улики.

Дарья Голякова