Прокуратура требует наказать МО «Морские ворота» за организацию незаконного хостела

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга провела проверку по обращению о нарушении законодательства Автономным учреждением «Агентство по управлению муниципальной собственностью». Проверка выявила, что по адресу: Двинская улица, д. 10, корп. 2, в жилых помещениях на трех этажах организация, созданная местной администрацией МО «Морские ворота», оказывает гостиничные услуги в хостеле «1-4 на Балтийской». Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

При этом организаторы хостела размещают в интернете рекламу, обещая клиентам «проживание рядом с достопримечательностями столицы», а также с возможностью различных форм оплаты. Данная деятельность противоречит целям создания автономного учреждения, а также закону, уточнили в прокуратуре.

По результатам проверки в суд предъявлено исковое заявление с требованием обязать структуру местной администрации прекратить осуществление деятельности по оказанию гостиничных услуг по вышеуказанному адресу.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд удовлетворил требования прокуратуры о закрытии хостела в жилом доме на Дивенской улице в Петроградском районе Петербурга.