Суд удовлетворил требования прокуратуры о закрытии хостела в жилом доме в Петербурге

Санкт-Петербургского городской суд своим апелляционным решение оставил в силе определение Петроградского районного суда о прекращении деятельности по оказанию услуг отеля в одной из квартир жилого дома 5 на Дивенской улице. Ранее ответчик — ООО «Империал Апартаментс» — обжаловал решение нижестоящей инстанции, однако оно было оставлено без изменения, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Отметим, что на незаконный хостел изначально пожаловались жители дома. В обосновании исковых требований прокурор указал, что использование квартиры для оказания гостиничных услуг происходит без соблюдения их законных интересов.

Ранее “Ъ-СПб” писал о принудительном закрытии еще одного хостела в нежилом доме, расположенном на Лиговском проспекте в Центральном районе Петербурга.