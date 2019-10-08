Активисты Краснодара просят Грету Тунберг вмешаться в проблемы кубанской экологии

Жители Кубани создали на сайте change.org петицию, в которой обращаются к шведской активистке Грете Тунберг с просьбой придать огласке якобы уничтожение кубанской природы. Петиция создана неким «независимым кубанским движением экологов».

По словам ее авторов, губернатор Кубани якобы для строительства своего поместья перекрыл реку дамбами, в результате чего произошло ее обмеление и заболочивание. По информации «экологов», в станице Динская на земельном участке в 50 га расположено восемь домов и церковь. Якобы там проживает Вениамин Кондратьев, который чтобы сделать себе озеро распорядился насыпать три искусственные дамбы, которые перекрыли течение ручья, что привело к пересыханию речки и образованию болота.

Издание «Новый Крым» сообщает, что Грета Тунберг на сообщение одного из кубанских экоактивистов в Instagram написала: «Хорошо, я подпишусь. Я намерена детально разобраться в ситуации во время моей поездки в Россию».

Известный эколог, глава Эковахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха и общественный деятель Евгений Витишко заявили, что такой организации, как «независимое кубанское движение экологов» на самом деле не существует, и обращение к Тунберг является попыткой дискредитировать губернатора.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что 15-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг в августе 2018 года начала проводить одиночные забастовки с требованием начать борьбу с изменением климата. Недавно она выступила на саммите ООН по вопросам изменения климата, где обвинила политиков и бизнесменов мира в краже ее детства и их обеспокоенностью только экономическим ростом.

Василий Хитрых