Сочи присоединится к Всемирной климатической забастовке

Олимпийская столица присоединится к Всемирной климатической забастовке, которая проходит по всему земному шару с 20 по 27 сентября. В течение недели экологические активисты и просто неравнодушные люди привлекают внимание ко всем темам, связанным с изменением климата. В мэрии Сочи согласовали акцию.

Помимо Сочи, 27 сентября акции Climate emergency, согласно официальному сайту Green Peace, пройдут в Москве, Воронеже, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Петрозаводске и других городах России. Всего организаторы заявили о проведении 5,2 тыс. климатических забастовок в 156 странах мира.

«В этот день мы призываем еще раз заявить о том, что вам не безразлично будущее нашей планеты, если вы не согласны с бездействием властей, если вы чувствуете приближение климатической катастрофы, присоединяйтесь к движению. Поддержка большого количества людей привлекает внимание общественности и СМИ к проблеме роста температуры планеты. Чем больше внимания, тем сложнее государству и бизнесу игнорировать эту проблему», - говорится в сообщении организаторов акции.

Движение Fridays For Future появилось после того, как 15-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг в августе 2018 года начала проводить одиночные забастовки с требованием начать борьбу с изменением климата. Недавно Грета Тунберг выступила на саммите ООН по вопросам изменения климата, где обвинила политиков и бизнесменов мира в краже ее детства и их обеспокоенностью только экономическим ростом.

Дмитрий Михеенко