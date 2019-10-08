08 октября, вторник
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Фото: LADA

«Способен меняться вслед за миром»

Дмитрий Гронский — о новой версии Lada Granta

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Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как АвтоВАЗ модернизировал самую востребованную модель.


Старики наверняка еще помнят времена, когда очередь на покупку «Жигулей» могла тянуться долгие годы, а когда счастливец приобретал, наконец, машину, он знал, что она с ним, скорее всего, останется до конца жизни. Или ее, или его — в зависимости от того, что кончится раньше. Понятно, что в условиях отсутствия конкуренции можно было один и тот же автомобиль выпускать без изменений долгие годы. Но все это уже давно в прошлом. И продукция автогиганта из Тольятти теперь тоже постоянно обновляется.

Только за восемь месяцев текущего года было продано около 234 тыс. автомобилей Волжского автозавода, при этом самой востребованной моделью по-прежнему остается Lada Granta. Этот простой, неприхотливый и недорогой автомобиль уже успел зарекомендовать себя с самой положительной стороны. Пожалуй, единственное, чего ему действительно не хватало — это внешнего лоска. Новая версия Granta призвана компенсировать этот недостаток.

В прейскуранте любого уважающего себя автопроизводителя присутствуют опции, позволяющие получить вполне стандартный автомобиль, но оформленный в псевдоспортивном стиле. Разумеется, за доплату. Lada Granta Drive Active как раз перенимает подобный опыт. Под капотом версии установлен обычный 16-клапанный мотор мощностью 106 л.с., а за дополнительный «драйв» отвечает улучшенная аэродинамика, достигнутая за счет использования обвеса, и доработанная подвеска, над которой основательно поколдовали специалисты из подразделения Lada Sport. Несмотря на то, что подвеска стала более плотной и короткоходной, она по-прежнему не требовательна к дорожному полотну и позволяет пролетать даже серьезные ямы, не сбавляя скорости. Тем более что спортивные сиденья с выраженной боковой поддержкой плотно удерживают ездока в седле.

На АвтоВАЗе, конечно же, не ждут фантастических продаж от спортивной версии Granta. Модификация скорее призвана показать, что теперь самый популярный отечественный автомобиль тоже способен меняться вслед за миром, который нас окружает.

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