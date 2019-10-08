«Способен меняться вслед за миром»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как АвтоВАЗ модернизировал самую востребованную модель.

Старики наверняка еще помнят времена, когда очередь на покупку «Жигулей» могла тянуться долгие годы, а когда счастливец приобретал, наконец, машину, он знал, что она с ним, скорее всего, останется до конца жизни. Или ее, или его — в зависимости от того, что кончится раньше. Понятно, что в условиях отсутствия конкуренции можно было один и тот же автомобиль выпускать без изменений долгие годы. Но все это уже давно в прошлом. И продукция автогиганта из Тольятти теперь тоже постоянно обновляется.

Только за восемь месяцев текущего года было продано около 234 тыс. автомобилей Волжского автозавода, при этом самой востребованной моделью по-прежнему остается Lada Granta. Этот простой, неприхотливый и недорогой автомобиль уже успел зарекомендовать себя с самой положительной стороны. Пожалуй, единственное, чего ему действительно не хватало — это внешнего лоска. Новая версия Granta призвана компенсировать этот недостаток.

В прейскуранте любого уважающего себя автопроизводителя присутствуют опции, позволяющие получить вполне стандартный автомобиль, но оформленный в псевдоспортивном стиле. Разумеется, за доплату. Lada Granta Drive Active как раз перенимает подобный опыт. Под капотом версии установлен обычный 16-клапанный мотор мощностью 106 л.с., а за дополнительный «драйв» отвечает улучшенная аэродинамика, достигнутая за счет использования обвеса, и доработанная подвеска, над которой основательно поколдовали специалисты из подразделения Lada Sport. Несмотря на то, что подвеска стала более плотной и короткоходной, она по-прежнему не требовательна к дорожному полотну и позволяет пролетать даже серьезные ямы, не сбавляя скорости. Тем более что спортивные сиденья с выраженной боковой поддержкой плотно удерживают ездока в седле.

На АвтоВАЗе, конечно же, не ждут фантастических продаж от спортивной версии Granta. Модификация скорее призвана показать, что теперь самый популярный отечественный автомобиль тоже способен меняться вслед за миром, который нас окружает.