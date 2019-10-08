Обновленная Skoda Superb будет стоить от 2 млн рублей

Компания Skoda объявила стоимость обновленного лифтбека и универсала Superb на российском рынке.

Автомобиль в продаже появится с четырьмя бензиновыми двигателями — 150-сильным 1,4-литровым, 2-литровым мощностью 190, 220 и 280 л.с. Силовые агрегаты сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач, 6- и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Модель выйдет на рынок в двух комплектациях — Ambition и Style. В зависимости от уровня оснащения и типа кузова стоимость Skoda Superb составит от 2 до 2,4 млн руб.

Напомним, премьера обновленного Skoda Superb, который стал первым в истории чешской марки гибридом, состоялась весной 2019 года.