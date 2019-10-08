Участникам перестрелки на кубанском консервном заводе избрали меру пресечения

Участников вооруженного конфликта на заводе «Кубанские деликатесы» в Славянске-на-Кубани отпустили под подписку о невыезде. «Суд, рассмотрев в понедельник ходатайство следствия, избрал подозреваемым меру пресечения не связанную с заключением под стражу, им определена подписка о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Славянске-на-Кубани задержаны семь человек, которые пытались захватить консервный завод «Кубанские деликатесы». Сообщение о стрельбе на территории предприятия появилось в пятницу утром. По данным правоохранительных органов, группа из семи человек, вооруженных огнестрельным или травматическим оружием, ворвалась на территорию завода, расстреляла двоих охранников и попыталась взять предприятие под свой контроль. Оба пострадавших госпитализированы. Один из охранников легко ранен в руку, другой получил ранение в голову.

Захватчики взяли в заложники находившихся внутри людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.

Глава Славянского района Роман Синяговский высказал предположение, что инцидент связан с «конфликтом собственников, который неожиданно для всех вылился в острую фазу».

Елена Рыжкова