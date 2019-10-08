Ford обновил модели Galaxy и S-Max

Ford S-Max и Ford Galaxy. Фото: Ford

Ford S-Max. Фото: Ford

Автомобили отличаются новыми бамперами, иными по дизайну колесными дисками, переработанной у комплектаций Vignale и ST-Line решеткой радиатора и новыми вариантами отделки салона. Минивэны получили улучшенный адаптивный круиз-контроль, а также усовершенствованную мультимедийную систему FordPass Connect с Wi-Fi-роутером.

Ford Galaxy и Ford S-Max доступны с единственным бензиновым мотором — 165-сильным 1,5-литровым агрегатом — и 2-литровым турбодизелем (150, 190 и 240 л.с.), которые сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач и 8-ступенчатым «автоматом».

Напомним, ранее Ford объявил о намерении в 2021 году сделать новый кроссовер, который в линейке марки займет место семейства Mondeo, а также минивэнов S-Max и Galaxy.