Донской бизнес поддерживают льготными микрозаймами, бесплатным обучением, консалтингом и офисами под ключ

Господдержку предпринимателей оказывает АНО «РРАПП» - оператор центров «Мой бизнес» в Ростовской области. Учредителем Агентства является Министерство экономразвития региона.

В рамках реализации нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также 4 региональных проектов, утвержденных губернатором, АНО «РРАПП» предоставляет донскому бизнесу финансовую, образовательную, консультационную и имущественную помощь. С начала 2019 года Агентство оказало более 1000 консультаций предпринимателям, выдало 369 микрозаймов на общую сумму 729,2 млн. рублей, организовало 164 образовательных мероприятия, в том числе 8 масштабных форумов, участниками которых стали более 2200 субъектов МСП и 1300 физлиц.

Компания-экспортер ООО «Термолант» из Гуково, благодаря льготному микрозайму Агентства, смогла увеличить производство и выполнить крупный заказ на поставку углесодержащего материала за границу. Другому предприятию - транспортной компании «Самарское» микрофинансовая помощь РРАПП на протяжении нескольких лет позволяет обновлять автопарк, закупать топливо и запасные части, а имущественная поддержка помогает резидентам ростовского бизнес-инкубатора, в частности, компании ООО «ВАРМ» - производителю теплообменников - экономить на аренде офиса более 200 тысяч рублей в год.

«В этом году мы выиграли несколько крупных тендеров на поставку оборудования и планируем воспользоваться льготными микрофинансовыми продуктами РРАПП на пополнение оборотных средств, - говорит Антон Баев, генеральный директор ООО «ВАРМ» - Это значит, что сотрудничество с Агентством будет продолжено и принесет свои плоды в виде новых «технологических» побед для нашей компании и полезных проектов для промышленности страны».

Донские экспортеры, сельскохозяйственные предприятия и производители могут рассчитывать на приоритетную господдержку Агентства: им доступны льготные микрофинасовые займы до 5 млн. рублей под 5% годовых с отсрочкой платежа до 8 месяцев. Собственники производств могут обратиться в РРАПП за субсидированием затрат на запуск нового, развитие и техническое перевооружение действующего производства, на маркетинговое продвижение, сертификацию товаров и услуг и др.

«Комплекс услуг и мер разработан нами для поддержки стартапов и начинающих бизнесменов, - отметила Яна Куринова, директор АНО «РРАПП». - Мы выдаем субъектам МСП, зарегистрированным менее года назад, микрозаймы до 1 млн. рублей под бизнес-план без залога. Процентная ставка составляет 7% годовых, что не превышает ключевую ставку Банка России».

Кроме того, компетентные сотрудники Агентства оказывают начинающим предпринимателям информационно-консультационное сопровождение на этапе создания бизнеса, бесплатно обеспечивая пакет документов в целях регистрации предпринимательской деятельности. С начала года таким видом поддержки воспользовались 20 жителей мегаполиса и области.

Повышать свои деловые компетенции и получать новые знания предприниматели могут бесплатно в рамках насыщенной образовательной программы РРАПП. Дважды в неделю Агентство при поддержке правительства организует тренинги, семинары и мастер-классы, с расписанием которых можно ознакомиться на сайте www.rrapp.ru

В районах области реализуется масштабный проект «Недели бизнеса» - цикл образовательных мероприятий, участниками которого уже стали более 1300 жителей из 9 городов и 14 районов Ростовской области.

Получить информацию об услугах и мерах поддержки, а также бесплатно проконсультироваться по юридическим вопросам и налогообложению, можно позвонив по телефонным номерам «горячей линии»: +7(804)333-32-31, +7(863)308-19-11.