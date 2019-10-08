Татарстан стал лидером по росту стоимости квартир на вторичном рынке в стране

В Татарстане средняя стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке по итогам третьего квартала 2019 года составила 47 тыс. руб., что на 14,1% больше прошлогодних данных. По росту цен на квартиры Татарстан занял первое место среди российских регионов. Исследование провели специалисты «Авито Недвижимости».

В среднем в России цена 1 кв.м жилья на вторичном рынке составила 65,4 тыс. руб., что на 7,4% больше результатов прошлого года. Второе место по росту цен на квартиры заняла Иркутская область, где стоимость выросла на 13% до 43,3 тыс. руб. Тройку лидеров замкнула Ленинградская область (11,02%, до 69,8 тыс. руб.).

По стоимости 1 кв. м жилья на вторичном рынке Татарстан занял девятое место среди регионов России. Самые дорогие квартиры продаются в Московской области (87 тыс. руб. за 1 кв.м). На втором месте находится Крым (76,5 тыс. руб.). Третье место заняла Ленинградская область (69,8 тыс. руб.). В топ-10 помимо Татарстана вошли Краснодарский край, Калининградская, Новосибирская, Тюменская, Томская и Омская области.

Ранее сообщалось, что квартиры на вторичном рынке в Казани в среднем продаются за 2,5 месяца.

"Ъ-Казань"