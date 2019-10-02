В Казани квартиры на вторичном рынке в среднем продаются за 2,5 месяца

Около 78 дней проходит в Казани с момента вывода квартиры на вторичный рынок до ее продажи, говорится в исследовании аналитического центра ЦИАН. С начала 2019 года срок экспозиции жилья снизился на 20%. По этому показателю Казань заняла пятое место.

Лидером рейтинга среди городов миллионников стал Воронеж, где срок экспозиции в среднем составляет 71 день. Второе место заняла Уфа (72 дня). Третье – Новосибирск (73 дня). В топ-5 помимо Казани попал Красноярск (76 дней).

В общероссийском рейтинге лидирует Кисловодск, где квартиры обычно продаются за 26 дней. В тройку лидеров попали Новороссийск (38 дней) и Нефтекамск (40 дней). Больше всего времени на продажу жилья потребуется собственникам в Златоуста (172 дня), Якутска (164 дня) и Миасса (161 день).

"Ъ-Казань"